Kars'ta maganda kurşunu isabet eden çocuk öldü

İnönü Caddesi üzerindeki düğün salonu henüz kimliği bilinmeyen kişiler tarafından kurşunlandı.



Bu sırada evinin önünde akülü aracıyla oynayan 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağı'na maganda kurşunu isabet etti.



Ağır yaralanan Erdağı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Erdağı, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olaya karıştıkları tespit edilen M.A, B.A, K.A, A.A, Y.Y, E.Y.A, Y.Y, K.Y. ve Y.D.A'yı yakaladı.



Bazı şüphelilerin üzerinde silah ele geçirildi.