Kars'ta mayıs ayında kar yağışı: Yüksek kesimler beyaza büründü

Kars'ta dün etkili olan sağanağın yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bırakmasıyla bazı dağlar ve yaylalar beyaza büründü.



Şehir merkezinde ise soğuk hava nedeniyle araç camları buz tuttu. Sabah saatlerinde iş yerlerine giden vatandaşlar, araç camlarının üzerinde oluşan buzları temizledi.



Sarıkamış ilçesinde de sağanak ve aralıklarla yağan karın ardından gece hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceye düştü. Araçların camları buz tuttu, bitkiler kırağıyla kaplandı, küçük göletler dondu.



Vatandaşlardan Erol Gök, kış ayını yaşamaya devam ettiklerini belirterek, "Bu gece hava sıcaklığı eksi 4’e düştü. Arabaların camları buz tuttu, bahçelerimizdeki bitkiler kırağıyla kaplandı. Sarıkamış'ın kışı devam ediyor." ifadelerini kullandı.



Şehir içi yük taşımacılığı yapan Orhan Tımarlı da yükseklerde kar ilçe merkezinde dondurucu soğuğun etkili olduğunu anlatarak, "Hava çok soğuk 18 Mayıs'ta bu sabah arabalarımızın camları buz tuttu zor çalıştırdık." diye konuştu.