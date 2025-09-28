Kars’ta metruk binada yangın çıktı

Kars’ta metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

merkeze bağlı Hapanlı köyünde metruk bir yapıda dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek büyümesini engelledi. Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

