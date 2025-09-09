Kars’ta nohut hasadı başladı: Dekar başına 100-150 kilo verim
Kars’ta nohut hasadı başladı. Baharda ekimi gerçekleştirilen nohutta, dekar başına 100-150 kilo verim elde edildi.
Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, yüksek rakım ve serin iklime rağmen bu yıl nohut üretiminde beklenen verim elde edildi.
Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince üreticilerle birlikte gerçekleştirilen hasat çalışmalarında, dekar başına ortalama 100-150 kilogram verim alındı.
Zaman zaman zorlayıcı geçen iklim koşullarına rağmen ürün kalitesi ise memnuniyet verdi.
DESTEKLER DEVAM EDECEK
Öte yandan üreticilere sağlanan destekler hasat öncesinde olduğu gibi sonrasında da devam edecek.
