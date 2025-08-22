Kars'ta operasyon: İranlı kuryenin makatından uyuşturucu çıktı

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapılacağı bilgisine ulaştı.

Yapılan istihbarat çalışmaları ve takip sonucunda, İran uyruklu Jafar Ayrem (42) ve Amır Rafıeı Shekarbaghanı (34) kuryelerin, otobüs ile uyuşturucu maddeyi kente getireceği tespit edildi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Bunun üzerine harekete geçen narkotik ekipleri, Iğdır'dan Kars'a seyir halindeki yolcu otobüsünü takibe aldı.

Narkotik ekipleri daha sonra önceden belirlenen noktada, yolcu otobüsüne operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda, İran uyruklu kuryeler gözaltına alındı.

MAKATINDA CİSİM OLDUĞU BELİRLENDİ

İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen ve durumundan şüphelenilen kuryelerden Shekarbaghanı, detaylı arama için Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanede yapılan emar ve röntgen kontrollerinde şüphelinin makatında cisim olduğu belirlendi.

Yapılan cerrahi müdahalede, şüphelinin makatından 7 parça halinde 203,02 gram metamfetamin çıkarıldı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgusunun ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.