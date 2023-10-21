Kars'ta otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

Ahmet Sapan yönetimindeki plakası öğrenilmeyen otomobil, ilçenin Yalınçayır Mahallesi'nde şarampole devrildi.



Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, araçtaki sürücü Sapan, Ecevit Güney ve Şaban Bayyiğit'in olay yerinde hayatını kaybettiği, Erkan Kaya'nın ise yaralandığı anlaşıldı.



Kaya, sağlık ekiplerince Arpaçay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.