Kars'ta Kasaplar Meydanı'nda gıda satışı yapılan dükkan işleten Volkan Y. ve Hakan Y.'nin iş yeri önüne gelen Servet Ç. ile bu kişiler arasında araç park etme meselesi nedeniyle tartışma yaşandı.



Kavgaya dönüşen olayda bu kişilerce darbedildiği belirtilen Servet Ç. olay yerinden ayrıldı.



Servet Ç. ile beraberindeki Saffet Ç. ve Rafet Ç., bir süre sonra geri dönüp Volkan Y. ve Hakan Y.'nin iş yerine pompalı tüfekle ateş açtı.



Olayda Volkan Y. ve Hakan Y.'nin yanı sıra aynı iş yerindeki Hüseyin K., Zeki K. ve Sulhettin Y. yaralandı.



Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Volkan Y., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Zanlılardan Saffet ve Rafet Ç. ise polislerce gözaltına alındı. Kaçan Servet Ç.'nin yakalanması için polislerce çalışma başlatıldı.