Kars'ta sağanak su baskınlarına neden oldu

Kars'ta sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.

Kars'ta sağanak su baskınlarına neden oldu

'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağışın etkisiyle bazı yollar su altında kaldı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Şehitler Mahallesi'nde de bazı iş yerlerini su bastı.

Kars Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, suları tahliye etmek için çalışma başlattı.

Yağış esnasında çakan şimşekler de kaydedildi.

HASTANENİN BODRUM KATINI SU BASTI

Yağış nedeniyle Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin bodrum katındaki bazı bölümleri de su bastı.

Hastane görevlileri, suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

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