Kars'ta sahte içki operasyonu: 5 gözaltı

Kars'ta düzenlenen sahte içki operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kars'ta sahte içki operasyonu: 5 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sahte-kaçak alkollü içki satışının engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Polis ekipleri, kent merkezi ve Kağızman ilçesinde bazı adreslere yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 47 şişede 23,5 litre , 11 şişe gümrük kaçağı içki, 40 litre etil alkol ve 46 şişe aroma kiti ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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