Kars’ta siber operasyon: 2 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kars Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne banka kartlarının ve mobil bankacılığının başkaları tarafından kullanılarak onayı olmadan başka hesaplara para transferi olduğu ile ilgili müşteki T.D. isimli şüphelinin müracaatı üzerine operasyon düzenlendi.

Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin Kars sınırları içerisinde ikamet ettikleri tespit edilerek, Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan talimatlar doğrultusunda Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması suçundan yakalanan Ş.K (46) ve A.Ö. (26) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen Ş.K (46) savcılık ifadesi sonrası serbest bırakılırken A.Ö. (26) adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kars Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, suç ve suçlulara karşı mücadelenin aralıksız devam edeceği belirtildi.