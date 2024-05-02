Kars'ta silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

Kars'ın Kağızman ilçesinde husumetli iki aile arasında silahlı kavga çıktı. 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.

Kars'ta silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 30 Nisan'da ilçeye bağlı Denizgölü köyünde aralarında husumet olan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada K.T, İ.T, M.S, Ü.K, H.T, H.K, S.K. ve Y.D. yaralandı.

Olaya karışanların ikametlerinde yapılan aramalarda, 2 av tüfeği, 9 milimetre tabanca ve kuru sıkı tabanca, 62 fişek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince olayın aydınlatılması amacıyla yapılan çalışmalarda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen S.K, F.K, İ.K, N.K, S.K, E.K, S.K. ile H.K. tutuklandı.

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