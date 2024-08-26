Kars’ta silahlı, taşlı sopalı hayvan otlatma kavgası: 1 ölü, 6 yaralı

Kars’ta iki aile arasında hayvan otlatma meselesinden dolayı çıkan tartışma, silahlı, taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kars’ta silahlı, taşlı sopalı hayvan otlatma kavgası: 1 ölü, 6 yaralı

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’ın Kağızman ilçesinde çıkan silahlı, taşlı sopalı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Akyayla köyündeki tarlada iki aile arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan tartışma, taşlı sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kavgada, Engin Bozyel ile aynı aileden Hayrettin, Ömer, Burhan, Emrah ve Şener Yarımdağ ile Abubekir Altay yaralandı.

Kağızman Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve silahla yaralandığı öğrenilen Abubekir Altay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralılar ise Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri, köyde, polis ekipleri ise hastanelerde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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