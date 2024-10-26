Kars'ta soğuk hava Ardahan'da kar etkili oluyor

Kars'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye düşmesiyle bitkiler, ağaçlar ve araç camlarını kırağı kapladı.



Sarıkamış ilçesinde de hava sıcaklığı sıfırın altında 6 dereceye düştü. Soğuk hava nedeniyle oluşan kırağı meraları ve bitkileri beyaza bürüdü.



Bazı araçların soğuk nedeniyle güçlükle çalıştırıldığı ilçede bazı taşıtların da camları buz tuttu.



İstasyon Mahallesinde yaşayan Erkan Sarı, AA muhabirine, havaların soğuduğunu belirterek, "Geceleri don olduğu için sabahları hava sıcaklığı sıfırın altına düşüyor, arabalarımız zor çalışıyor." dedi.



Bu arada kuşlar da kırağı tutmuş çayırlık alanlarda beslenmeye çalıştı.



ARDAHAN



Ardahan'da da kar yağışı etkili oluyor.



Kent merkezinin yanı sıra yükseklerde etkisini arttıran kar yağışı, ulaşımı aksatıyor.



Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda kar ve buzlanma nedeniyle bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.



Seyitören mevkisinde de yolda kalan 11 tır için kara yolları ekipleri çalışma başlattı.