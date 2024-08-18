Kars'ta sulama suyu nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Taşbilek köyünde sulama suyu nedeniyle iki aile arasında tartışma yaşandı.



Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada Cezmi, Rufet, Emre ve Erhan Güzel yaralandı.



Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Erhan Güzel, Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.



Jandarma ekipleri, köyde güvenlik önlemleri alarak köye giriş ve çıkışları kontrol altına aldı.