Kars'ta tarihi binada aynı gün ikinci yangın

Kars'ta iki katlı metruk tarihi binada aynı gün çıkan iki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Yusufpaşa Mahallesi Halitpaşa Caddesi üzerindeki iki katlı tarihi binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.



Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın bitişikteki başka bir binanın çatısına sıçradı. İtfaiye ekiplerince yaklaşık 3 saatlik çalışmayla yangın söndürüldü.



Tarihi bina kullanılamaz hale geldi.

Yangın söndürüldükten 2 saat sonra iddiaya göre kimliği belirsiz kişilerce aynı tarihi bina ateşe verildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince ikinci yangın da söndürüldü.



Bölgede güvenlik önlemi alan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.