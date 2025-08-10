Kars'ta tek katlı ev alev alev yandı
Kars'ta bir evde yangın paniği yaşandı. Alevlerin sardığı evdeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kars'ta bir evde yangın çıktı.
Olay merkez Söğütlü köyünde meydana geldi.
Bir evden çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı.
Ekipler bir süre soğutma çalışması yaptı.
Yangının neden çıktığı bilinmezken, evin büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi.
