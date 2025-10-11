Kars'ta tilkiler yerleşim yerlerinde cirit atıyor

Selim ilçesi sınırlarında bulunan Benliahmet Tren İstasyonu'nda piknik yapan vatandaşların yanına kadar gelen tilki, burada karnını doyurdu. Vatandaşlara aldırış etmeden dolaşan tilki, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, balık kızartan vatandaş, hemen karşısında dolaşan tilki ve vatandaşın tilkiye minnoş diyerek seslenmesi yer alıyor.