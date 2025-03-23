Kars’ta trafik kazası: 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Kaza, Sanayi Kavşağı Çevreyolu yolunda meydana geldi. 2 aracın çarpmasıyla meydana gelen kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Bölgeye gelen trafik ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. 3 kişinin yaralandığı kazada 1 kişinin durumun ağır olduğu öğrenildi.

Feci kazada araçlardan 1’i ters dönerken, kazaya karışan her 2 araçta maddi hasar oluştu. Öte yandan kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.