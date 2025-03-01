Kars'ta uyuşturucu imal eden şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent merkezindeki bir eve operasyon gerçekleştirdi.



Evde yapılan aramada, 46,12 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar sentetik uyuşturucu ham maddesi, sentetik ecza hap, 200 gram uyuşturucu maddeyi çoğaltmak için kullanılan tütün, 1 şişe halinde uyuşturucu maddeyi seyreltmek için kullanılan aseton ele geçirildi.



Operasyonda evde polislerce gözaltına alınan İ.K. (64), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.