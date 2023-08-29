Kars’ta uyuşturucu satıcılarına operasyon: 13 kişi tutuklandı

Kars’ta emniyet güçleri uyuşturucu satıcılarına yönelik kent genelinde operasyon düzenledi.



Operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.



Şüphelilerin üstlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ve silah ile mermiler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.H.H., B.A., B.D., B.K., C.Ş., F.A., H.G., H.S.B., İ.İ., K.C., K.K., S.A. ve Y.Y., “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak” suçundan tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.