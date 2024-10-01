Kars'ta yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Şehitler Mahallesi 130. Sokakta bir apartmanın 5'inci katında yalnız yaşayan Ali Zer'in (56) evinden koku alan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.



İhbar üzerine eve sağlık, polis, itfaiye ve doğalgaz firması ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kapısı açılan evde Zer, koltukta hareketsiz halde bulundu.



Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Zer'in hayatını kaybettiği belirlendi.



Cumhuriyet savcısı ve olay yeri incelme ekiplerinin incelemesinin ardından Zer'in cenazesi otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.