Kars’ta şahin ile yasa dışı av yapan 2 kişiye 1 milyon 166 bin lira ceza kesildi.

Kars’ta yasa dışı ava ağır ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP), Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı Şefliği ve Kars Çevre ve Doğa Koruma Timi (HAYDİ) ile birlikte yapılan arazi denetimlerinde yasa dışı şahin avı yapan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.

Yapılan denetimlerde 5 şahin, canlı mühre olarak kullanılan 7 çil keklik ve 16 güvercin ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, olayla ilgili olarak 2 avcıya 76 bin 682 TL idari para cezası ile 1 milyon 70 TL tazminat cezası olmak üzere toplam 1 milyon 146 bin 682 TL cezai işlem uygulandı.

  • Etiketler :
  • Av Yasağı
  • Kars
  • Para Cezası
