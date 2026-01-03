Kars'ta yolcu otobüsü devrildi. Yaralılar var
03.01.2026 15:55
IHA
İHA, AA
Kars'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.
Ardahan'dan Kars'a gitmek üzere yola çıkan, Ömer Soylu idaresindeki yolcu otobüsü, Susuz ilçesi girişindeki kavşakta devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 17 kişi, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan, otobüsün devrilme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.