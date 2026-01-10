Kars'ta yolcu otobüsü kaza yaptı. Yaralılar var
10.01.2026 08:15
Anadolu Ajansı
AA
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yolcu otobüsünün kargo kamyonuna çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Emre C.A. idaresindeki kargo kamyonu, Kars-Erzurum Karayolu Karakurt mevkisinde kontrolden çıkarak kaza yaptı.
Bu esnada Mehmet Z..Ç.'nin kullandığı yolcu otobüsü de kargo aracına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 9 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.