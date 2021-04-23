Kars'ta corona virüs, buzağıları öldürdü

Kars'ta hizmet veren Kars Veteriner Polikliniği'ne getirilen buzağı, kedi ve köpeklerde corona virüs tespit edildi.

Şiddetli bir şekilde buzağılarda ortaya çıkan ishaller, özellikle buzağılarda ölümlere neden oluyor.

“BUZAĞISINI BIRAKIP GİDENLER OLDU”

Kars Veteriner Kliniği veteriner hekimlerinden Tolgahan Ediz, “Bu sene kliniğimize gelen ishallerin kesmeyen ishaller olduğunu fark ettik ve viral enfeksiyondan şüphelenerek hızlı test kitleriyle beraber test yaptık. Dışkılardan aldığımız numuneler sonucunda test yapıyoruz. Bunun sonucunda corona virüs olduğu çıktı. Corona virüs çıktığı an hem yetiştirici için hem de diğer yetiştiriciler bir an korktular. Hani bize de bulaşır mı diye, hatta buzağısını bırakıp gidenler de oldu” dedi.

"HAYVANLARDA ŞİDDETLİ ÖLÜMLE SONUÇLANIYOR"



Veteriner Hekim Tolgahan Ediz, “Sonuçta yetiştiricileri bilinçlendirdik ve insana bulaşmayacağını gördük. Ancak bazı yetiştiricilerimin çok maddi kayıplarına neden oldu. Corona virüsten 6-7 buzağısını kaybeden yetiştiricilerimiz oldu. Sadece buzağı değil, kedi olsun, köpek olsun bu sene çok fazla corona virüs vakasıyla karşılaştık. Corona virüs sadece buzağı değil kedi, köpek olmak üzere bütün hayvanlarda şiddetli ölümlerle sonuçlanan bir virüstür” diye konuştu.

“İKİ HAYVANIM ÖLDÜ”

Yaklaşık 30 yıldır hayvancılık yaptığını ifade eden yetiştirici, “30 yıldır hayvancılık yapılıyor. Bu sene ishal, akciğer hastalığı eskiden bir günlük hayvanlarda oluyordu. Şu an 5 aylık hayvanlar da var. Hayvanlarımızı veteriner hekime getirdim. Veteriner hekim test aldı. Test sonucunu corona virüs olarak bize söylediler. Şu an 10 hayvanım tedavi görüyor, 2 hayvanımı kaybettim. Tedaviye başladık, serum tedavisi yapılıyor. Kaybımız çok” şeklinde konuştu.



﻿AÇ KALAN HAYVANLARA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN ARI KILIĞINA GİRDİ