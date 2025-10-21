Kars'ta narkotik operasyonu: Bir kişi tutuklandı

Kars'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.



Bu kapsamda bir aparta operasyon düzenleyen ekipler, Ç.K'yi (50) 5 parça halinde 25,76 gram sentetik uyuşturucuyla yakaladı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.K, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.