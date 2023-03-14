Kart verilmeyince sinirlendi, banka şubesine ateş açtı

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir bankadan banka kartı talep eden müşteri, kart verilmemesine sinirlenerek pompalı tüfekle ateş açtığı banka şubesindeki bir personeli yaraladı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Çankaya GMK Bulvarı üzerindeki bir banka şubesinde meydana geldi. Banka şubesine gelen kimliği henüz tespit edilemeyen kişi, görevliden banka kartı talep etti.

Görevlilerin kendisine banka kartı veremeyeceklerini söylemesi üzerine tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle şubeden ayrılan şüpheli, bir süre sonra 06 BKU 401 plakalı otomobiliyle geri geldi.