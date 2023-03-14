Kart verilmeyince sinirlendi, banka şubesine ateş açtı

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir banka şubesinden kart talep eden müşteri, görevliden olumsuz cevap alınca pompalı tüfekle şubeye ateş açtı. Olayda bir banka çalışanı yaralandı, saldırgan gözaltına alındı.

Kart verilmeyince sinirlendi, banka şubesine ateş açtı

'nın Çankaya ilçesindeki bir bankadan banka kartı talep eden müşteri, kart verilmemesine sinirlenerek pompalı tüfekle ateş açtığı banka şubesindeki bir personeli yaraladı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Çankaya GMK Bulvarı üzerindeki bir banka şubesinde meydana geldi. şubesine gelen kimliği henüz tespit edilemeyen kişi, görevliden banka kartı talep etti.

Görevlilerin kendisine banka kartı veremeyeceklerini söylemesi üzerine tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle şubeden ayrılan şüpheli, bir süre sonra 06 BKU 401 plakalı otomobiliyle geri geldi.

Kart verilmeyince sinirlendi, banka şubesine ateş açtı - 1 Olay sonrası banka şubesinin camlarındaki saçma izleri görevliler tarafından kağıtla kapatıldı.

BANKA ÇALIŞANI YARALANDI

Otomobilden yanında getirdiği pompalı tüfekle inen şüpheli, şubenin giriş kapısına ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucu banka çalışanı Hüseyin Mert Korkmaz, saçmanın isabet etmesiyle başından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan banka görevlisi sağlık ekiplerince Ankara Güven Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Kart verilmeyince sinirlendi, banka şubesine ateş açtı - 2

SALDIRGAN TESLİM OLDU

sonrası banka önündeki otomobiline binen şüpheli, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Olay sonrası banka şubesinin camlarındaki saçma izleri görevliler tarafından kağıtla kapatıldı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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