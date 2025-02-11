Kartal Belediyesi hangi partide? Kartal Belediyesi 2024 seçimleri oy oranı
Aralarında CHP'li Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları'nın da olduğu 10 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltıların "kent uzlaşısına" yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapıldığını açıkladı. Peki, Kartal belediyesi hangi partide? Kartal belediyesi 2024 seçimleri oy oranı kaçtı?
Kartal Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından yönetilmektedir. Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP'nin adayı olarak %51,17 oy oranıyla seçilmiştir. 2024 yerel seçimlerinde ise oy oranını artırarak %54,77 ile yeniden bu göreve seçilmiştir.
KARTAL BELEDİYE BAŞKANI GÖKHAN YÜKSEL HAKKINDA
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 18 Haziran 1987’de İstanbul’un Kartal ilçesinde dünyaya geldi. Kartal Ergenekon İlkokulu ve Ortaokulu’nu ve Marmara Eğitim Okulları’nın Özel Fen Lisesi bölümünü tamamladı. Daha sonra Celal Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu.
Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi’nde Sermaye Piyasası ve Borsa üzerine yaptı.Aston Üniversitesi’nde İşletme Doktorası yapmakta ve Yerel Yönetimlerde Ekonomi ve Bütçe üzerine tez çalışması sürdürmüştür.
Siyasi kariyerine CHP Gençlik Kolları’nda başlayan Yüksel, 2014 yerel seçimlerinde CHP’den Kartal Belediye Meclisi Üyesi seçildi. Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi’nde Sosyal Yardım Komisyonu Başkanı, Encümen Üyesi ve Encümen Başkanı olarak görev aldı. 2016’dan 2018’e kadar iki yıl süresince Kartal Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.
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