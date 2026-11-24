Kartal Belediyesi'ne kentsel dönüşüm projelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosyada ilçedeki kentsel dönüşüm sürecinde riskli binaların metrekarelerinin usulsüz şekilde yüksek gösterildiği ileri sürüldü.

BELEDİYE YETKİLİLERİN DE BULUNDUĞU 10 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Dosyada sekiz riskli binada toplam inşaat alanının 400 ila bin metrekare arasında fazla gösterildiği iddiasına yer verildi.

Belediye yetkililerinin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

BANKA HESAPLARINDA YÜKSEK MİKTARDA İŞLEM HACMİ

Usulsüz belge düzenlendiği öne sürülen şüphelilere ait hesaplarda yüksek miktarda işlem hacminin bulunması da dikkati çeken ayrıntılar arasında yer aldı.

Adreslerde arama ve el koyma işlemleri de gerçekleştirildi.

SUÇLAMALAR NELER?

Başsavcılığın açıklamasında suçlamalar “Resmi belgede sahtecilik”, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma” ile “Rüşvet” olarak sıralandı.

KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

-İlkin Güneş E. B. Kentsel Dönüşüm Müdürü

-Ayşe G. Belediye Mühendisi

-Seda C. Belediye Mühendisi

-Abdurrahman K. Ö. Belediye Mühendisi

-Ulaş A. Belediye Mühendisi

-Hidayet A. Firma Yetkilisi

-Osman Ali K. Firma Yetkilisi

-Abdurrahim E. Firma Yetkilisi

-Emre S. Firma Yetkilisi

-Selahattin H. Firma Mühendisi