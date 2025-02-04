CHP'li Kartal Belediyesi’ne operasyon: Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e hapis istemi
İstanbul’un Kartal ilçesinin CHP’li belediyesine yönelik ihale yolsuzluğu soruşturması tamamlandı. Savcılık, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in de aralarında bulunduğu 21 şüpheliyi, belediyeye ait 44 taşınmazın usulsüz olarak kiraya verilmesiyle ilgili olarak suçladı. Savcılık iddianamesinde ihalelerin rekabetten uzak ortamda gerçekleştiği savunuldu. Yüksel’in de aralarında bulunduğu şüphelilerin 10 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.
Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Kartal Belediyesi’ne yönelik ihale yolsuzluğu soruşturmasında iddianame tamamlandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, 2019 ile 2021 yılları arasında, belediyeye ait 44 adet taşınmazın Devlet İhale Kanunu’nun 51’inci maddesi hükümlerine aykırı olarak kiraya verildiği anlatıldı.
Savcılık iddianamesinde İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan teftişe yer verildi.
“44 İHALE TEK KATILIMCIYLA GERÇEKLEŞTİ”
İddianamede 44 ihalenin tamamının tek katılımcı ile gerçekleştiği anlatıldı. Bu durumun rekabetten uzak bir ortam yarattığı ve yüklenicilere rekabetsiz ortamda çok cüzi pay artışları ile kiracı olma hakkı sağlandığı anlatıldı.
Soruşturmaya konu olan eylemlerle ilgili olarak savunmaları alınan şüpheliler ise suçlamaları kabul etmedi. Dosyada şüpheli olarak adı geçen isimler, takipsizlik kararı verilmesini istedi.
BELEDİYE BAŞKANI VE 20 KİŞİYE HAPİS İSTEMİ
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in de aralarında bulunduğu 19 şüpheli hakkında, zincirleme şekilde görevi kötüye kullandıkları iddiasıyla 10 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.
Dosyada iki şüpheli için ise görevi kötüye kullanma suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.
YÜKSEL'İN KARTAL'DA İKİNCİ DÖNEMİ
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, iki dönemdir ilçede belediye başkanı olarak görev yapıyor.
31 Mart 2019 seçimlerinde CHP’den girdiği seçimi yüzde 51,17 oyla kazanan Yüksel, 31 Mart 2024 seçimlerinde ise yüzde 57,77 oy almıştı.
Yüksel ayrıca Marmara Belediyeler Birliği’nde Encümen Üyesi olarak görev yapıyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- İddianame
- Haberler
- Belediye Başkanı
- İstanbul
- İstanbul Kartal