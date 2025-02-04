CHP'li Kartal Belediyesi’ne operasyon: Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e hapis istemi

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Kartal Belediyesi’ne yönelik ihale yolsuzluğu soruşturmasında iddianame tamamlandı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, 2019 ile 2021 yılları arasında, belediyeye ait 44 adet taşınmazın Devlet İhale Kanunu’nun 51’inci maddesi hükümlerine aykırı olarak kiraya verildiği anlatıldı.



Savcılık iddianamesinde İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan teftişe yer verildi.



“44 İHALE TEK KATILIMCIYLA GERÇEKLEŞTİ”



İddianamede 44 ihalenin tamamının tek katılımcı ile gerçekleştiği anlatıldı. Bu durumun rekabetten uzak bir ortam yarattığı ve yüklenicilere rekabetsiz ortamda çok cüzi pay artışları ile kiracı olma hakkı sağlandığı anlatıldı.



Soruşturmaya konu olan eylemlerle ilgili olarak savunmaları alınan şüpheliler ise suçlamaları kabul etmedi. Dosyada şüpheli olarak adı geçen isimler, takipsizlik kararı verilmesini istedi.



BELEDİYE BAŞKANI VE 20 KİŞİYE HAPİS İSTEMİ



Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in de aralarında bulunduğu 19 şüpheli hakkında, zincirleme şekilde görevi kötüye kullandıkları iddiasıyla 10 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.



Dosyada iki şüpheli için ise görevi kötüye kullanma suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.