Kartal çekim yapan dronu kapıp dağın zirvesine bıraktı

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki karla kaplı 3 bin rakımlı Sultan Baba Dağı’nda kenttin tanıtımı için dronla görüntü çeken Tunceli Müzesi arkeoloğu Özgür Şahin’in dronu, havada süzülen kartalın ilgisini çekti.

Kartal, dronu kaparak bir süre havada taşıdıktan sonra dağın zirvesine bıraktı. O anlar dron kamerasına yansıdı. Dronuna ulaşamayan Şahin, durumu ve konum bilgisini profesyonel dağcı ekibine bildirdi.

Yaklaşık 6 saat süren tırmanışın ardından ekip, zarar görmeyen dronu bularak sahiplerine teslim etti.