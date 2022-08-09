Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi! Olay, Cuma günü Kartal ilçesi Orhantepe Mahallesi Seheryeli Sokak üzerinde meydana geldi. Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş, bu sokaktaki evinin önünde motosikletli 2 kişi tarafından uğradığı saldırıda darp edildi.



Edinilen bilgiye göre konuyla ilgili başlatılan incelemede olayı gerçekleştiren kişilerin S.G.(36) ile A.Y. (30) olduğu tespit edildi.

Şüphelilerden A.Y’yi yakalayarak gözaltına alan polis, şüphelinin ifadesine başvurdu. A.Y.’nin verdiği ifadenin ardından soruşturmayı derinleştiren polis, saldırıyı Sarıtaş’la aynı derneğe üye olan ve Sarıtaş ile husumeti bulunduğu belirlenen N.D.’nin azmettirdiği ortaya çıkardı. N.D., Sarıtaş’a saldırı düzenlenmesi için M.D. (41) isimli kişiden yardım istedi. Bunun üzerine M.D. ise M.F. isimli kişiye giderek konuyu anlattı. M.F., M.D.’nin isteği üzerine S.G. ve A.Y.’ye saldırı talimatı verdi.

Polis ekipleri, incelemenin ardından azmettirici N.D. ile birlikte yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen M.D., M. F., B.S. (35), B.E. (32), E.Y. (36), S.A. (36) ve R.O.İ.’yi (39) gözaltına aldı. Saldırıyı gerçekleştiren diğer şüpheli S.G.’nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu kaydedildi.