İstanbul Kartal'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Atalar Sahil Yolu, Çanakkale Caddesi kavşağı yakınında Pendik yönünde seyreden Enes Cevizli'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan ağaca çarptı.



Kazada, Cevizli ile yanındaki Kamil Suna araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

İtfaiye ve sağlık ekipleri, yaralanan sürücü ile Kamil Suna'yı sıkıştıkları yerden çıkardı.



Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.



"MAKAS ATARAK GELİYORDU"

Görgü tanıkları aracın zikzaklar çizdiğini ve hızlı olduğunu iddia etti. Kazaya karışan bir araç şoförü "Sağdan bu araba deli gibi geliyordu. Orta şeritte gidiyorduk. Bana makas attı, çarpacaktı. Kız kardeşimin arabasının üzerine çıktı. Tekerlek fırladı benim üzerime geliyordu. Ağaçlara doğru fırladı gitti" diye konuştu.