İstanbul'un Kartal ilçesi Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı sahil kenarındaki kayalıklar üzerinde, hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri, tarafından yapılan kontrollerde şahsın öldüğü belirlendi.
Geniş güvenlik önemlerinin alındığı alanda, polis ekiplerinin yaptıkları incelemelerde şahsın üzerinden T.A. adına düzenlenmiş kimlik çıktı.
Ceset, otopsi yapılmak üzere Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kartal sahilinde ceset bulundu
Anadolu AjansıTürkiye
İstanbul Kartal sahilinde kayalıkların üzerinde erkek cesedi bulundu.
İstanbul'un Kartal ilçesi Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı sahil kenarındaki kayalıklar üzerinde, hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.