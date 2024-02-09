Kartal'da akli dengesi bozuk adam annesi ve erkek kardeşini rehin aldı

Kartal Atalar Mahallesi Önder Sokak'ta bulunan bir binanın en üst katında yaşayan ve akli dengesinin bozuk olduğu öğrenilen Metin Karakulak, gece saatlerinde sinir krizi geçirdi. Tüm mahalleyi ayağa kaldıran şahıs bıçak zoruyla annesi ve erkek kardeşini rehin aldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve özel harekat ekipleri sevk edildi.



Polis ekiplerinin sağduyu çağrısına tepki gösteren kişi itfaiye ve özel harekat ekiplerinin binaya girmesi sonucu evi yakmakla tehditler ve küfürler savurdu. Karakulak, "Buraya MİT müsteşarı İbrahim Kalın ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gelecek!" diye bağırdı.



Polis ekiplerinin uğraşları sonucu Metin Karakulak ikna edildi. Şahıs polis aracına bindirilerek götürüldü.