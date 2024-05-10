Kartal'da ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

İstanbul Kartal’da kırmışı ışıkta geçen ambulans, yol kesişiminde bir ticari araç ile çarpıştı. Ambulansta bulunan şoför ve iki sağlık görevlisi ile hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kartal'da ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, Kartal’da Çanakkale Caddesi ile Doğu Caddesi kesişiminde saat 13.45 sıralarında meydana geldi.

Ambulans sürücüsü, Çanakkale Caddesinde seyir halinde olduğu esnada kırmızı ışık yanmasına rağmen ilerlemek istedi. O sırada Doğu Caddesi'nden Çanakkale Caddesi'ne girmekte olan hafif ticari araç ile ambulans çarpıştı.
Ambulansta bulunan A. T. ve B. K. isimli sağlık görevlileri, ambulansın sürücüsü ile hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. 3 yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken ayağından hafif yaralanan ambulansın sürücüsü ise olay yerindeki çalışmaların ardından hastaneye gitti.

REFÜJE ÇIKTI

İki araçta da maddi hasar meydana gelirken hafif ticari araç kazanın etkisiyle refüje çıktı.

Kaza nedeniyle yolda bir süreliğine trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekipleri bölgede trafiğin güvenli şekilde sağlanması için önlem aldı. Öte yandan ambulansta kaza esnasında herhangi bir yaralının taşınmadığı ve içerisinde sadece sağlık görevlilerinin olduğu öğrenildi.

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