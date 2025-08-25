Kartal'da ateş yakan şüphelilere tutuklama talebi
İstanbul Kartal'da otluk alanda ateş yakan şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.
Yunus Mahallesi'ndeki otluk alanda ateş yakıldığı ihbarı üzerine dün akşam polis ekipleri, olay yerine sevk edildi.
Ekiplerce yapılan incelemede ateş yaktıktan sonra olay yerinden uzaklaşan şüphelilerin S.A. (38), C.T. (43) ve M.B. (31) oldukları belirlendi.
CEBİNDEN ÇAKMAK ÇIKTI
Olay yeri yakınındaki çalılıkların arasında gizlendikleri sırada polislerce yakalanan zanlılardan M.B.'nin cebinde çakmak bulundu.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, "genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye gönderildi.
Şüpheliler, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
