Kartal'da ateş yakan şüphelilere tutuklama talebi

Yunus Mahallesi'ndeki otluk alanda ateş yakıldığı ihbarı üzerine dün akşam polis ekipleri, olay yerine sevk edildi.



Ekiplerce yapılan incelemede ateş yaktıktan sonra olay yerinden uzaklaşan şüphelilerin S.A. (38), C.T. (43) ve M.B. (31) oldukları belirlendi.



CEBİNDEN ÇAKMAK ÇIKTI



Olay yeri yakınındaki çalılıkların arasında gizlendikleri sırada polislerce yakalanan zanlılardan M.B.'nin cebinde çakmak bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, "genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye gönderildi.

Şüpheliler, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.