Kartal'da balkonu çöken dairenin bulunduğu bina mühürlendi

İstanbul Kartal'da balkonu çöken dairenin bulunduğu 3 katlı bina mühürlendi.

Kartal'da balkonu çöken dairenin bulunduğu bina mühürlendi

Kartal Belediyesi ekipleri, Atalar Mahallesi Uzay Sokak'taki dün akşam balkonu çöken 3 katlı binada inceleme yaptı. Tahliye edilen binanın duvarlarında çatlaklar oluştuğunu belirleyen ekipler, beton örneği aldı.

Ekipler, güvenlik şeridiyle çevrilen binayı mühürledi.

Binayla ilgili kararın bina performans raporunun ardından verileceği bildirildi.

Binanın ikinci katındaki dairenin balkonu dün akşam çökmüş, beton parçaları alt kattaki dairenin balkonuna ve binanın bulunduğu bahçeye düşmüştü.

Kartal'da bir binanın balkonu çöktü

Kartal'da bir binanın balkonu çöktü

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