Kartal'da bıçaklı saldırı: 1 ağır yaralı

Kartal'da Topselvi Mahallesi Topselvi Caddesi'nde meydana gelen olaydan yardım çığlıkları duyan vatandaşlar, sesin geldiği tarafa doğru yönelince park halindeki otomobilin altında yatan yaralı bir kişi buldu.



Bu sırada 2 kişi de olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri vücudunda bıçak yaraları olan kişiyi, Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Üzerinden kimlik çıkmayan yaralı hastanede ameliyata alınırken, sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.



Polis olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin