Kartal’da binanın kolonlarında çatlaklar oluştu: Bina tahliye edildi

Kartal'da kolonlarında çatlaklar oluşan 4 katlı bina, tedbir amaçlı boşaltılarak mühürlendi.

Kartal Yukarı Mahallesi Doğan Sokak’ta, 4 katlı bir binanın kolonlarında çatlaklar oluştuğunu fark eden bina sakinleri durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine , UMKE, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekipler, binada ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. , tedbir amaçlı boşaltıldı. İncelemenin ardından bina zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Olası risklere karşı çevrede güvenlik önlemi alınırken, sokak şeritle kapatıldı.

