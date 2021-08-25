Kartal'da çifte cinayet: Anne ve kızı bıçaklanarak öldürüldü

Kartal'da bir anne ve kızı kaldıkları evde ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, Atalar Mahallesi Doğu Caddesi Keskin Sokak'taki 5 katlı apartmanın üçüncü katında ikamet eden Azime Özcan ile kızı Yasemin Özcan'ın kaldığı daireden kötü kokular gelmesi üzerine apartman sakinleri durumu polise bildirdi.



Eve gelen polis, çilingir yardımıyla kapıyı açtıktan sonra anne ve kızın cansız bedeniyle karşılaştı.



Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından anne ve kızının cesetleri, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Olaya ilişkin hayatını kaybeden Azime Özcan'ın oğlu Ahmet Özcan gözaltına alındı.