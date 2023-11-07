Kartal'da cinayet: Nalbur, çırağına kurşun yağdırdı

İstanbul'un Kartal ilçesi Yukarı Mahalle'de 5 Kasım Pazar günü nalbur dükkanı işleten Emin S. (50), yıllardır yanında çalışan çırağı Ömer Boyacı (48) ile kavga etti.

Kavga sonucu bir anda silahını çeken Emin S., çırağı Ömer Boyacı'ya kurşun yağdırdı. Çevredekiler, tarafından hastaneye kaldırılan Ömer Boyacı, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis, kaçan Emin S.'nin peşine düştü.

Kısa süre içinde yakalanan Emin S., Asayiş Şube Müdürlüğü'nde gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunda, çırağı Ömer Boyacı'nın arkadaşının oğlu olduğunu, birlikte yaşadığı kadını rahatsız ettiğini öğrendiği için aralarında kavga çıktığını söylediği öğrenildi.

Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheli Emin S., adliyeye sevk edildi.