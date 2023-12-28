Kartal'da denizde kadın cesedi

İstanbul'un Kartal ilçesi Kordonboyu Mahallesi sahilinde denizde bir kişiyi hareketsiz görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.



Polis ekipleri sahil şeridinde güvenlik önlemi alırken, dalgıç polisler hareketsiz duran kişiyi sudan çıkardı.



Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde üzerinden Sezen A. (45) adına düzenlenmiş kimlik çıkan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.



Ceset, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



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