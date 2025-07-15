Kartal'da denizde kaybolan kişi aranıyor

Kordonboyu Mahallesi'nde sahil kenarında serinlemek için denize giren Y.S. (32) bir süre sonra gözden kayboldu.



Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.



Ekipler Y.S'nin bulunması için arama çalışması başlattı.



Sahil kenarında ailesiyle yürüyüş yapan Kadir Şenocak, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir gencin kıyafetlerini çıkarıp serinlemek için denize girdiğini gördüğünü ifade ederek, "Biraz açıldı, biz de kendi aramızda çocuklarla oyun oynuyorduk. Biraz ilerlediğini gördük, parmakları gözüktü en son suyun yüzünde. Sonrasında gözden kayboldu. Arama yapıyorlar, inşallah bulunur." diye konuştu.



Görgü tanığı İlhan Şahin ise Y.S'nin yanlarına gelerek kıyafetlerini çıkardığını, denizde biraz açıldıktan sonra geri geldiğini ve sonrasında tekrar açıldığını söyledi.



Arkadaşlarının polise haber verdiğini, Sahil Güvenlik ekiplerinin olay yerine gelerek su üzerinde arama yaptıklarını ancak bir şey bulamadıklarını kaydeden Şahin, "Gitmeden önce bir arkadaşa söylemişti, 'Gemilere kadar gidebilen var mı?' dedi. Halinde de biraz tuhaflık vardı. Bir ses de vermedi, herhangi bir şey de söylemedi. 'İmdat, beni kurtarın.' diye bir şey duymadık. Biz atlardık, en azından yardımcı olurduk ama gidiş o gidiş, kurtaramadık maalesef." ifadelerini kullandı.