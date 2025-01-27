Kartal'da duvarlarında çatlaklar oluşan 7 katlı bina boşaltıldı

Kartal Orhantepe Mahallesi Anıl Sokak üzerinde bulunan 7 katlı bir binanın duvarlarında çatlaklar oluştu. Yan binada yapılan çalışma nedeniyle çatlakların oluştuğunu iddia eden bina sakinleri belediyeye başvurdu. Kartal Belediyesi ekipleri, binanın tedbir amacıyla boşaltılmasına karar verdi.



Dairelerde bulunan eşyalar çıkarıldı. Belediye ekiplerinin, binadan karot örneği aldı.



Bina sakini Nurettin Gürel, "Yandaki binanın temeli kazıldıktan sonra, bizim binada sarsıntı ve bazı kolonlarda çatlama oldu. Bina biraz yamulmuş, evi boşaltmaya çalışıyoruz. Eşyaları taşıyoruz" dedi.



Bina sakinlerinden Zeki Gürel ise, "Bina riskli olabilir, tahliye emri de verilebilir. Ama önce bu insanlar müsait mi? Gidecek yerleri var mı? Bunları düşünmeleri lazım. Bu kadar insan kışın ortasında, çocuklar okula gidiyor. İşe giden var, bütçesi olmayan var. Bunları göz önünde bulundurmaları lazım. Bize 2 saatte tahliye edin diyorlar. Bu mağduriyeti giderseler iyi olur" ifadesini kullandı.