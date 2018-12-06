İstanbul Kartal'da bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, Topselvi Mahallesi Kubilay Caddesi'ndeki bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Durumun bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Fabrika çalışanları da tahliye edildi.



İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis de fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.



Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda çevredeki iş yerlerine yayılmadan söndürüldü.



Fabrikadaki soğutma çalışmaları devam ediyor.



Bu arada, yangın sırasında dumandan etkilenen bazı kişilere olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti.

