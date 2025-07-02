Kartal’da feci kaza: Biri ağır 3 yaralı

Turgut Özal Bulvarı’nda hızla seyir halinde olan Kerimcan Demirkol'un kullandığı otomobil, aynı yönde ilerleyen başka bir otomobil ile çarpıştı.



Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil içinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışması ile araçtan çıkarıldı.

