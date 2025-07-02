Kartal’da feci kaza: Biri ağır 3 yaralı
İstanbul Kartal'da seyir halindeki iki otomobil çarpıştı. Kazada biri ağır 3 kişi yaralandı.
Turgut Özal Bulvarı’nda hızla seyir halinde olan Kerimcan Demirkol'un kullandığı otomobil, aynı yönde ilerleyen başka bir otomobil ile çarpıştı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil içinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışması ile araçtan çıkarıldı.
Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından biri ağır 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza yapan otomobildeki içki şişesi dikkat çekerken, araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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