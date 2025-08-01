Kartal'da film platosunda yangın paniği

Kartal'da bir film platosunun depo kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Kartal'da film platosunda yangın paniği

saat 19.00 sıralarında Çavuşoğlu Mahallesi Sanatkarlar Caddesi’nde bulunan bir platosunun depo kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle başladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü. Ekiplerin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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