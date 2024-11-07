Kartal'da gaz beton yüklü kamyon 2 katlı binaya çarptı: 1 yaralı

Kaza, saat 11.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi, Kaya Sokak'ta meydana geldi. Erol Ayvaz'ın kullandığı gaz beton yüklü kamyon, yokuş aşağı indiği sırada şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce yol kenarındaki elektrik direğine ardından 2 katlı binaya çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, emniyet şeridi çekerek önlem alırken itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralı şoförü çıkarmak için çalışma başlattı.

Hastaneye kaldırılan şoförün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken kamyonun çarptığı odada kimsenin olmaması ise olası bir faciayı önledi.

Binada ve kamyonda hasar oluşurken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.