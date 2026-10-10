Kartal'da hastanenin çatısında yangın

İstanbul'da Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına müdahale ediliyor.



Yangının çıktığı çatı katına çıkan ekipler müdahalesini yukarıdan gerçekleştiriyor.



Hastalar tahliye ediliyor.