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Kartal'da hastanenin çatısında yangın

10.10.2026 20:17

Son Güncelleme: 10.10.2026 20:29

Kartal'da hastanenin çatısında yangın
DHA
DHA
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Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çatısında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

İstanbul'da Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına müdahale ediliyor. 

Yangının çıktığı çatı katına çıkan ekipler müdahalesini yukarıdan gerçekleştiriyor. 

Hastalar tahliye ediliyor.