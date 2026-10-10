Kartal'da hastanenin çatısında yangın
10.10.2026 20:17
Son Güncelleme: 10.10.2026 20:29
DHA
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çatısında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
İstanbul'da Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına müdahale ediliyor.
Yangının çıktığı çatı katına çıkan ekipler müdahalesini yukarıdan gerçekleştiriyor.
Hastalar tahliye ediliyor.
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